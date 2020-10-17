Olay, Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Plakasız hafif araçla gelen maskeli 3 hırsız, yurt dışına gönderilmek üzere kolilerce tekstil malzemesi bulunan kamyonun dorse kilidini kırdı.

Sesleri duyan çevredekiler hırsızlara tepki gösterdi. Bir kişi de cep telefonuyla hırsızları çekmeye başladı. Çevredekilere aldırış etmeden 26 kutu malzemeyi çalan hırsızlar, kendilerini uyaranlara taş attı. Hırsızlar daha sonra geldikleri araçla hızla kaçtı.

O anlar cep telefonu kamerasına ve çevrede bulunan iş yerinin kamerasına yansıdı.