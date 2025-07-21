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Türkiye
AA 21.07.2025 18:31

Sakarya'daki orman yangını Bilecik tarafına sıçradı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik tarafına sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahalede bulunuluyor.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik tarafına sıçradı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Sakarya'nın Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti.

Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye yangına karadan, uçak ve helikopterler de havadan müdahalede bulunuyor.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik tarafına sıçradı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu arada tahliye edilen köydeki bazı vatandaşlar, evdeki eşyalarını traktörlere yükleyerek güvenli bölgeye taşıyor.

Dumanlar Eskişehir'e ulaştı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaşan yangının dumanı Eskişehir'de etkili oldu. Duman, Mihalgazi ilçesine de ulaştı.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik tarafına sıçradı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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