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Türkiye
AA 21.07.2025 18:20

Teknede çıkan kavgada denize düşen kişi öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada başına aldığı darbe sonucu denize düşen 24 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesine neden olduğu öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Teknede çıkan kavgada denize düşen kişi öldü
[Fotograf: İHA]

Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda bir teknede, Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat ile Sinan Y., Selim Y. ve Coşkun Volkan C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada başına darbe alan Arda Deniz Onat denize düştü. Babası baygın haldeki oğlunu sudan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince Germe Limanı'ndaki 112 Acil Sağlık personeline ulaştırılan genç kurtarılamadı.

Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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