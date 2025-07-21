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Türkiye
AA 21.07.2025 17:35

Kütahya'da işçi servisi LPG yüklü tankere çarptı: 35 yaralı

Kütahya'da işçi taşıyan otobüsün LPG yüklü tankere çarpması sonucu 35 kişi yaralandı.

Kütahya'da işçi servisi LPG yüklü tankere çarptı: 35 yaralı

Ahmet D. idaresindeki içinde 45 kişinin bulunduğu servis otobüsü, Kütahya-Eskişehir Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda, trafik ışıklarında bekleyen İsmail K'nin kullandığı LPG yüklü tankere arkadan çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre servis şoförü ve 34 işçi yaralandı.

Kütahya'da işçi servisi LPG yüklü tankere çarptı: 35 yaralı

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

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