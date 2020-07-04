Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'daki fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürüttü.
[Fotoğraf: AA]
Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerince başlatılan soğutma çalışması ise sürüyor.
AFAD ekiplerinin öncülüğünde yürütülen çalışmaların, sabah saatlerinde yoğunlaşarak devam edeceği belirtildi.
Etiketler: sakarya hendek havai fişek fabrikası UMKE AFADSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 01:00
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