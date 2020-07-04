Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ardından bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürüttü.

[Fotoğraf: AA]

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerince başlatılan soğutma çalışması ise sürüyor.

AFAD ekiplerinin öncülüğünde yürütülen çalışmaların, sabah saatlerinde yoğunlaşarak devam edeceği belirtildi.