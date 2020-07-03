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Bakan Koca'dan patlama bölgesindeki zehirli gazlara karşı uyarı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Koca, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından havaya karışabilecek zehirli gazlara karşı vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Sakarya'daki havai fişek patlamasıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Koca, bölgede yaşayan vatandaşları zehirli gazlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
"En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını öneriyoruz"
En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmaması uyarısı yapan Koca, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını önerdi.
SAKARYA HENDEK’TE, havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan ZEHİRLİ GAZLARA KARŞI tedbirli olmalıyız. En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını öneriyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2020
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