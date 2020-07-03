Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Sakarya'daki havai fişek patlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, bölgede yaşayan vatandaşları zehirli gazlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

"En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını öneriyoruz"

En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmaması uyarısı yapan Koca, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını önerdi.