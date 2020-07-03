Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemizde son yıllarda hayata geçirdiğimiz pek çok dev projenin fikir babası olan Abdülhamid Han, Konya Ovası sulamasının da temellerini atan kişidir. Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız. Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız.

Salgın döneminde iki sektörün önemi daha da ortaya çıktı, bunlar sağlık ve tarımdır.

Pek çok ülkede raflar boş kalırken temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık, çünkü Türkiye kendi ihtiyacını karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir.

Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15,5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz.

Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik. Projenin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır. Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir.

Ayrıntılar gelecek...