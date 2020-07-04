Sakarya bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi. 114 kişinin yaralandığı patlamada, 92 işçi taburcu oldu. 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Vali Kaldırım ve Başkan Yüce, patlamanın yaşandığı alanda yaptıkları incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yaralıları ziyaret eden Kaldırım ve Yüce, bir süre sohbet ettikleri vatandaşlara acil şifalar dileğinde bulundu.