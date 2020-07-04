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Sakarya Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı yaralıları ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Sakarya Valisi Çetin Kaldırım ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yüce, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada yaralananları, hastanede ziyaret etti.
Sakarya bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi. 114 kişinin yaralandığı patlamada, 92 işçi taburcu oldu. 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Vali Kaldırım ve Başkan Yüce, patlamanın yaşandığı alanda yaptıkları incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Yaralıları ziyaret eden Kaldırım ve Yüce, bir süre sohbet ettikleri vatandaşlara acil şifalar dileğinde bulundu.
Etiketler: Sakarya Valisi sakarya hendek sakarya havai fişek fabrikası sakarya belediye başkanı oktay kaldırım ekrem yüceSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 00:48
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