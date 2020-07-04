Türkiye genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu yaygınlaştı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 1 Temmuz'da Vali İdris Akbıyık başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına, kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra maske kullanımının da son derece önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

''Alınan tedbirler, virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir. Bu süreçte özellikle sosyal mesafeye uyma ve maske kullanımı konusunda gereken hassasiyet gösterilmediği takdirde, hastalığın bulaşma riskinin artabileceği kanaati oluştuğundan, bazı ek tedbirlerin alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiş olup, bu kapsamda, 1.04.2020 tarih, 2020/04/03 no ve 19.06.2020 tarih, 2020/06/22 nolu Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla daha önceden market, toplu olarak çalışılan iş yerleri, ticari taksiler ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir"