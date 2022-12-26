İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 19-25 Aralık'ta uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 133 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız 17 tabanca, 13 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilere adli işlem uygulandı.