Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Garnizon Koşusu yarın saat 11.00'de Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No'lu Nizamiye'den başlayacak.

Koşu, Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Anadolu Meydanı Giriş Kapısı güzergahını takiben Anıtkabir'de sona erecek.

Bu kapsamda, koşunun yapılacağı güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak koşunun başlamasından 15 dakika öncesiyle koşu bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı'nda 13.15'te yapılacak tören dolayısıyla Dikmen Caddesi'nin 1178. Cadde ile 901. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamına, çift yönlü olarak törenin 2 saat öncesinden, tören sonuna kadar araç girişi yapılmayacak.

Yarın saat 15.00'te Ankara Tren Garı binası önünden başlayıp Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek "Seğmenler Kortej Yürüyüşü" kapsamında cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak, yürüyüşün 15 dakika öncesinden yürüyüş sonuna kadar, araç trafiğine kapatılacak.