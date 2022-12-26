Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Ozan Kuşcu, arkadaşının kullandığı otomobille sosyal medya kanallarına içerik üretmek için dışarı çıktı.

Lara bölgesinde seyir halinde bulunan ve Emre Akkurt’un kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje vurdu, ardından ters dönerek karşı şeritte sürüklenmeye başladı.

Sürüklenen araç, bir başka araca çarptıktan yaklaşık 107 metre sonra durdu. Emniyet kemerleri takılı olan Kuşcu ve Akkurt, kazayı yara almadan atlattı ve araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Takla ve sürüklenme anları kamerada

Film sahnelerini aratmayan kaza anı ve sonrasında yaşananlar, motosiklet kamerası ile gençlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin refüje çarptıktan sonra takla attığı, otomobile çarptığı ve sürüklendiği anlar yer aldı.

Cep telefonu görüntüsünde ise kaza anında yaşananlar ve iki genç arasındaki diyaloglar yer aldı. Araç sürüklenirken Kuşcu'nun arkadaşına, "Kanka dur araba kaydı sakin ol. 112‘yi arayayım mı? Sende bir şey var mı? Bir dakika sakin sakin. Bir sürüklenmişiz. Emniyet kemeri takılı olmasa ölüyorduk, emniyet kemeri çok önemli, sadece kafamı vurdum. Karşı şeritten gelen bir araca çarptık" dediği anlaşıldı.

"Çok sakin kaldık"

Kazayı yara almadan atlatan Kuşcu, seyir halindeyken arkadaşının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip taklalar attıklarını söyledi.

Takla atarken bir araca çarpmaları nedeniyle hızlarının azaldığını ifade eden Kuşcu, "Daha kötü sonuçlar olabilirdi, o araç bizim hızımızı kesti. Kazadan herkes kurgu gibi bahsediyor ama öyle bir şey söz konusu değil. Arkamızdan gelen motosikletlinin kamerasına kaza yansıdı. Ben de aracın içinde video çekiyordum, o anda kaza oldu. Kaza anı hem içerideki hem dışarıdaki kameralara yansıyor.

Çok garip bir kazaydı. Araba taklalar atmasına rağmen yaralanmadık ve çok sakin kaldık. Bu sakinlik karşısında insanların tepkisi, 'Her gün kaza mı yapıyorsunuz?' oldu. Takla atıyoruz ama hem kendim hem arkadaşım sakin kalıyor" dedi.

"Emniyet kemeri hayat kurtardı"

Daha önce küçük kazalar atlattıklarını anlatan Kuşcu, "Bu da küçük bir kazaydı, diğer araca binip yolumuza devam ettik. Karşı şeritte çarptığımız araç olmasa belki biz hayatta olmayabilirdik. Emniyet kemerimiz sayesinde sadece kafamızı çarptık" diye konuştu.