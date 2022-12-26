Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, etkinliğe, 35'i Trabzon'dan olmak üzere 80 yayınevi ve 70 yazarın katılım sağladığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri'ne ziyaretçilerin oldukça yoğun katılım sağladığını ifade etti.

Genç, okur ve yazar etkileşimi anlamında önemli bir etkinliği icra ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle öğrencilerimizin etkinliğimize gösterdiği ilgi ve alaka bizi oldukça memnun etti. 10 gün boyunca açık kalan Kitap Günleri'ni 22 bin 775 kişi ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle ilköğretim ve lise düzeyindeki 95 okuldan öğrencilerimizi ağırladık. Son yıllarda yayıncılık sektöründe ilimizde yapmış olduğumuz en önemli etkinliklerden birini daha icra ettik. Söyleşi, Şeb-i Aruz gösterisi, imza günü, konferans ve etkinlikleriyle gerçekten de çok doyurucu bir organizasyondu. Bundan dolayı destek veren bütün paydaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum."

Kitap Günleri'ni geleneksel hale getirmeyi düşündüklerinin altını çizen Genç, "Etkinlik alanındaki 5 ana söyleşi ve imza günlerinin dışında, yazarlarımız 27 okulda da söyleşi ve imza günü programı gerçekleştirdi. Etkinliğimize kent paydaşlarımızın desteğini ve katılımını oldukça önemsiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha zengin içeriklere sahip etkinlikleri hep birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.