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Sakarya'da otübüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'da şehirlerarası otobüs terminalinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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Sakaryada otübüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve satan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Arifiye ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde şüphelendikleri F.A'yı durduran ekipler arama yaptı. Şahsın üzerinde, mavi renkli, üzerinde kral tacı figürü bulunan 538 uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelinin ifadesinden uyuşturucu maddeleri getiren kişinin S.K. olduğunu belirleyen ekipler, bu şahsın üzerinde de bir uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA 

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