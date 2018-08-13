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TİKA gönüllülerinden Tanzanyalı yetim anneleri için dikiş atölyesi

Zanzibar’da bulunan TİKA gönüllüleri, yetim ailelerinin kendi geçimlerini sağlayabilmesi amacıyla 15 makinelik dikiş atölyesi projesini hayata geçirdi.

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TİKA gönüllülerinden Tanzanyalı yetim anneleri için dikiş atölyesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından temin edilen makineleri tek tek taşıyan ve montaj işlerinde ustalara yardım eden gençler, açılışı yapılan atölyeyle Zanzibarlı yetim anneleri için umut oldu. 

Kendi atölyelerine sahip olmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, hem TİKA'ya hem de gençlere katkılarından ötürü teşekkür etti.

Köy sahilini temizlediler

Tanzanya ziyaretleri boyunca okulları ziyaret ederek Afrikalı çocuklarla bol bol zaman geçiren öğrenciler, Mkunguni köy sahilini temizleme faaliyetlerine de katıldı.

Gönüllü elçiler ayrıca Zanzibarlı gençlerle futbol müsabakasında buluştu, kamp alanı yapı işlerinde aktif rol aldı.

Çalışmaların Zanzibar ayağını tamamlayan öğrenciler, TİKA Darüsselam Ofisi ziyaretinde Program Koordinatörü Hikmet Özdenoğlu’na Tanzanya ve Afrika hakkında sorular sorup bilgi edindi. Daha sonra heyeti kabul eden Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, öğrencilerle sohbet edip onlara ülke hakkında detaylı bilgiler verdi.

Tecrübe Paylaşım Programı

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

Öğrenciler, program kapsamında Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'ya gidecek.

Gittikleri ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşlarının belirlediği okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanlara tadilat, tamirat ve donanım malzemelerinin sağlanmasına dair proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım aktivitelerinde de bulunacak. Öğrenciler ayrıca kalkınma proje uygulamalarına da katılacak.

TİKA, Türkiye'nin şefkat elini uzattığı dünyanın dört bir yanına giderek tecrübe kazanacak gönüllü öğrencilerin, program aracılığıyla küresel gönüllülük bilincine de sahip olmasını hedefliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zanzibar, TİKA, Tanzanya, öğrenci, kadın, dikiş atölyesi
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