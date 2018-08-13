Emniyet'ten bayram tedbirleri

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya imzasıyla 81 il Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıya göre, vatandaşların yoğun bulunduğu yerler dikkate alınarak gerekli kontrollerin ve denetimlerin yapılması istendi.

Ülke genelinde alınacak tedbirlerde, muhtemel olayların önlenmesi, vatandaşların huzurunu bozan veya bozacak kişiler ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla denetimler yapılacak.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bayram tatili süresince kontrol edilmesi sağlanacak.

Resmi ve sivil ekipler önlemleri artıracak

İş yeri ve ev hırsızlıklarına karşı önleyici tedbirler artırılacak.

Arife günü ile bayramın ilk günü mezarlıklara yapılacak ziyaretlerde, resmi ve sivil ekipler güvenlik önlemlerini sıklaştıracak.

Bayram namazı nedeniyle camilerde yaşanacak yoğunluklar göz önünde bulundurularak, cami çevrelerinde de güvenlik önlemleri artırılacak, dilenenlere yönelik kontrol ve denetimlere ağırlık verilecek.

Kurbanlık hayvanlara karşı hırsızlıklar önlenecek

Bayram öncesi ve bayram günlerinde kurbanlık hayvan sevkiyatlarındaki yoğunluk dikkate alınarak, kurbanlıklara karşı hırsızlıkların önlenmesi amacıyla tedbirler alınacak.

Sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı kontroller yapılacak

Hayvan satışlarının yapıldığı yerlerde sahte para ve dolandırıcılık olaylarına yönelik Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirlikleri ekipleri kontrollerini artıracak. Özellikle gece saatlerinde yaşanacak hayvan hırsızlıklarının önlenmesi amacıyla hayvan nakil araçlarında trafik-asayiş kontrolleri artırılacak.

Çocuklarla ilgili kayıp müracaatlar hemen işleme alınacak

Kurbanlık hayvanların kontrolden çıkıp kent trafiğine girmesi halinde, zabıta ve ilgili kurumlarla koordine kurularak halkın güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde hareket edilecek.

Çocuklarla ilgili kayıp müracaatı veya bilgi alınması durumunda gerekli işlemler hızla yerine getirilecek.

İhbar, istek ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve takibinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi ile ihbarlara hızla intikal edilmesi talimatı verildi.

Kaynak: AA