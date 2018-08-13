300 iş insanı ellerindeki 3 milyon doları TL'ye çevirdi

Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği üyeleri Taksim Meydanı’nda bir araya gelerek 3 milyon dolar bozdurdu.

Basın açıklaması yapan TÜMKİAD Başkanı Nihat Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak 300 üyeyleriyle 3 milyon doları Türk Lirası'na çevirdiklerini söyledi.

"Bize dolar değil vatan lazım"

"Bize dolar değil vatan lazım" diyen Tanrıkulu, "Biz bu toprakları Çanakkele’de kan dökerek kazandık. Ne mezurayla ne gazete kupürüyle bu toprakları kazanmadık. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz. Onlar rahat uyusunlar, onlar darbeye karşı dik durdular. Şimdi asıl savaş ekonomide var. Buradan sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasına sesleniyorum. Meydanlara inin. Biz meydanlardayız. Dolar bozduruyoruz, dolara hayır diyoruz. Bize dolar değil, vatan lazım. Çocuklarımızın geleceği, milletimizin geleceği için dolarlarınızı bozdurun" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından TÜMKİAD Başkanı, İstiklal Caddesi’nde bulunan döviz ofisine girerek dolar bozdurdu. Alkışlar eşliğinde dolarları bozduran Başkan Tanrıkulu’na çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Kaynak: İHA