Şerefnur Oktay idaresindeki otomobil, Camili Mahallesi Sabahattin Zaim Bulvarı'nda, Zeyneldin Doğu Evrensel'in kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra Fahriye Gürpınar, Aliye Evrensel, Mustafa Evrensel ve Hamiyet Oktay ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.