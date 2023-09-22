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Türkiye
AA 22.09.2023 02:38

Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın

akarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan, yanındaki iş yeri, cami ve eve sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Sakarya'da kauçuk fabrikasında yangın
[Fotograf: İHA]

D-100 kara yolu Beşköprü mevkiinde faaliyet gösteren kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, fabrikanın yanındaki oto lastikçi, Beşköprü Merkez Camisi ve iki katlı eve sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de bölgeyi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Merkez ve ilçelerden gelen 50 personel, 17 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 7 su tankeriyle yapılan müdahale sonucu, yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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