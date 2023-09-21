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Türkiye
AA 21.09.2023 20:50

İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 154 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Hareketli lastik botu durduran ekipler bottaki 67 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen botlarda 39, Seferihisar ilçesi açıklarındaki lastik botta 28, Dikili açıklarındaki lastik botta 20 düzensiz göçmen de yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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