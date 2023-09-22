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Türkiye
AA 22.09.2023 02:00

AK Parti Muğla İl Başkanlığına taşla saldıran kişi yakalandı

AK Parti Muğla İl Başkanlığına taşlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

AK Parti Muğla İl Başkanlığına taşla saldıran kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'ndeki parti binasına 22.00 sıralarında gelen bir kişi, elindeki taşı binanın girişinde bulunan cama attı. Şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu şüpheliyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, gazetecilere, Muğla'nın yıllardan bu yana demokrasiyi özümseyen, farklı fikirlere saygı duyan bir kent olduğunu belirtti.

Olayı demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdiklerini ve yapanı kınadıklarını dile getiren Akça, parti olarak şikayetçi olduklarını ve olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

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