Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde arıcılık yapan Serdar Pekbay, 700 kovanı aynı mahalledeki bir alana bıraktı.

Bölgede yoğun yağış nedeniyle kar altında kalan kovanlardaki 40 bin bal arısı telef oldu.

Pekbay, gazetecilere, havaların aşırı karlı ve yağmurlu seyretmesi nedeniyle arı yetiştiricilerinin sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.

Geçen yıl sezonun kurak geçtiğini anımsatan Pekbay, "Bölgeye aşırı kar yağması, yağmur yağması dolayısıyla kovanlarımızın içine su ve çamur girdi, arılarımız telef oldu" dedi.

Pekbay'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, kovanlarda incelemelerde bulundu.

"Arıcılara meralarda yer verilebilir"

Arıcılar için kötü bir manzara olduğunu söyleyen Mustafa Ör, "Arıcılara meralarda veya farklı bir yerlerde yer verilebilir. Mera kanunu olduğu için arıları koyamıyoruz ama hayvanlar girip otlayabiliyor" diye konuştu.

Mevsimsel değişikliklerin arı ırklarında etkisinin görüldüğüne işaret eden Ör, birlik olarak arıcılara yerli arı ırklarının kullanılmasını tavsiye etti.