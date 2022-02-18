Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aralarında aktif görevde bulunan öğretmenlerin de yer aldığı 12 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik örgütün mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.
Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunan öğretmenlerinde de yer aldığı 12 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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