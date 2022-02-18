Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri denetlemesi yaptı. Uygulamada bir otomobili durdurmak isteyen polis ekipleri, aracın uygulama noktasına gelmeden içinde bulunan 4 gencin sürücü değiştirmeye çalıştığını fark etti. Ekiplerin müdahalesi üzerine C.C.K., otomobili kullandığını kabul etti. Yaşı küçük olan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 liranın yanı sıra çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 lira da cezai işlem uygulandı.

Öfkeli anne uygulama noktasına geldi

Haber verilmesi üzerine uygulama yerine gelen C.C.K.'nın annesi Sultan K., cezai işlem uygulanan oğluna tepki gösterdi. Öfkelenen anne, sökülen çakar lambayı yerlere vurarak parçaladı. Otomobil ehliyetsiz sürücünün yakınlarına teslim edildi.