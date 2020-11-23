Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafriyat kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Osman Püskül'e çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonun altında kalan Püskül, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Püskül'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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