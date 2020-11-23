İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde çocuklara yönelik makaron dal sigara satışı yapan ve tablacı diye tabir edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak ürünlerin saklandığını belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan operasyonda, 2 bin kilogram satışa hazır halde bandrolsüz kaçak tütün, 789 koli içerisinde toplamda 7 milyon 845 bin adet satışa hazır halde bandrolsüz kaçak boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda İbrahim A., Kamuran A. ve Çetin H. gözaltına alındı.