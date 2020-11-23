Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Günlük verilere göre; son 24 saatte 161 bin 125 test yapıldı, 6 bin 713 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 153 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 254 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742, toplam hasta sayısı 453 bin 535, toplam vefat sayısı 12 bin 511, hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, ağır hasta sayısı 4 bin 409, toplam iyileşen hasta sayısı 377 bin 891 oldu.

'Aşı kullanıma girene kadar, yayılma hızını kontrol altında tutmak için destek verin'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin."