Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik denetim yaptı.

24'ü hırsızlık olmak üzere toplam 41 suç kaydı ve hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.