Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Yıldızları Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de onur günü etkinlikleri kapsamında "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları'nın gökyüzünde çizdikleri ay yıldız beğeniyle izlendi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Mardin'in onur günü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
Öğle saatlerinde 7 uçaktan oluşan tim, Mardin semalarında Türk bayrağının sembolü ay yıldızı çizdi, vatandaşları selamladı.
Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterileri, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.
Yaklaşık 30 dakika süren Türk Yıldızları'nın gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve fotoğraf sanatçıları, tarihi yapıların ve evlerin damında cep telefonu ve kameralarıyla etkinliği kaydetti.
Etkinliği izleyen fotoğrafçı Mustafa Erkar, "Güzel bir moral oldu. O kadar zevk aldık ki, çok kısa sürdü. Bilmiyorum belki uzun oldu ama bizim için kısa sürdü' dedi.
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