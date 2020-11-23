Edirne'de 22 anıt ağaca özel koruma
Asırlara meydan okuyan anıt ağaçlar korunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının projesi kapsamında Edirne'de 22 ağaç korumaya alındı, yurt genelinde toplam sayı ise 9 bin 369 oldu.
Çınar, ıhlamur, meşe...
Dev gövdeleri ve gökyüzüne uzanan dallarıyla yıllara meydan okuyorlar.
Anıt ağaçlara yoğun bakım
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan proje ile tarihin sessiz tanıkları anıt ağaçlar belirlenerek koruma altına alınıyor.
Projede ağaçların koordinatları, gövde yarı çapları ve yaşları alınıyor. Gerektiğinde ise rehabilite ediliyor. Ağaçların bazılarında zamanla oluşan boşluklar özel solüsyonla dolduruluyor. Çevreleri temizlenerek köklerinin nefes alması sağlanıyor.
9 bin 369 ağaç korumaya alındı
Edirne'de de bazıları 750 yaşında 22 ağaç tespit edildi.
Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, "Bu çalışmalar bittikten sonra ivedilikle hızlı bir şekilde ağaçların bakım ve onarımı yapılacak, koruma altına alınıp tabelalarla vatandaşımıza anıt ağaçlarımızı tanıtacağız" dedi.
Şimdiye kadar yurt genelinde 9 bin 369 anıt ağaç koruma altına alındı.
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