Çınar, ıhlamur, meşe...

Dev gövdeleri ve gökyüzüne uzanan dallarıyla yıllara meydan okuyorlar.

Anıt ağaçlara yoğun bakım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan proje ile tarihin sessiz tanıkları anıt ağaçlar belirlenerek koruma altına alınıyor.

Projede ağaçların koordinatları, gövde yarı çapları ve yaşları alınıyor. Gerektiğinde ise rehabilite ediliyor. Ağaçların bazılarında zamanla oluşan boşluklar özel solüsyonla dolduruluyor. Çevreleri temizlenerek köklerinin nefes alması sağlanıyor.

9 bin 369 ağaç korumaya alındı

Edirne'de de bazıları 750 yaşında 22 ağaç tespit edildi.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, "Bu çalışmalar bittikten sonra ivedilikle hızlı bir şekilde ağaçların bakım ve onarımı yapılacak, koruma altına alınıp tabelalarla vatandaşımıza anıt ağaçlarımızı tanıtacağız" dedi.

Şimdiye kadar yurt genelinde 9 bin 369 anıt ağaç koruma altına alındı.