Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Sakarya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.
Emniyete götürülen 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
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