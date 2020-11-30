Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Emniyete götürülen 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.