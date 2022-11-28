Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bahçede yakılan ateşin kuruluk ve samanlığa sıçraması sonucu başlayan yangın söndürüldü.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir evin bahçesinde atıkların yakıldığı ateşten sıçrayan alevler kuruluk ve samanlığa sıçradı.
Kovalar ve hortumla su sıkarak yangına müdahale eden ev sahipleri ve vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi..
İtfaiye erlerinin kısa sürede kontrol altına aldığı alevler, eve sıçramadan söndürüldü.
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