Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir evin bahçesinde atıkların yakıldığı ateşten sıçrayan alevler kuruluk ve samanlığa sıçradı.

Kovalar ve hortumla su sıkarak yangına müdahale eden ev sahipleri ve vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi..

İtfaiye erlerinin kısa sürede kontrol altına aldığı alevler, eve sıçramadan söndürüldü.