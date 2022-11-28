Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kente etkili olan soğuk hava, Karagöl ve yüksek kesimlerde etkili oldu.

Karagöl’ün İlkbahar, yaz, sonbahar gibi kış aylarında da oluşturduğu muhteşem görüntüler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.