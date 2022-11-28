Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 08:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Borçka Karagöl’e mevsimin ilk karı yağdı
[Fotograf: İHA]
Artvin’in Borçka ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı mevsimin ilk kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kente etkili olan soğuk hava, Karagöl ve yüksek kesimlerde etkili oldu.
Karagöl’ün İlkbahar, yaz, sonbahar gibi kış aylarında da oluşturduğu muhteşem görüntüler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Etiketler: Artvin Kar Yağışı Yağış
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