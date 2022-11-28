Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 03:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Samsun'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi Hacılı mevkiinde, 70 yaşındaki Hamza Gül'ün kullandığı kamyonet ile 38 yaşındaki Okan B. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücü Hamza Gül ile eşi Meliha Gül sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Kavak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücü ile araçta bulunan 21 yaşındaki Muhammet K., 30 yaşındaki Nur Ç., 26 yaşındaki Mustafa Ö., 22 yaşındaki Sefa Y. yaralandı.
Yaralılar Samsun'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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