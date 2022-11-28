Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobiliyle tramvay yoluna girdi, demir halata çarparak takla attı
[Fotograf: AA]
Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobilin demir halata çarparak takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Sivas Bulvarı'nda seyreden otomobil, tramvay yoluna girdi.
Yaklaşık 20 metre tramvay yolunda ilerledikten sonra demir halata çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ulaşıma kapatılan tramvay yolu, aracın kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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