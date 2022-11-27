Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde M.A'nin kullandığı otomobil, Muratlar mevkisinde Önder Akar'ın kullandığı traktörle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Önder Akar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:17
- 22:48
- 22:37
- 22:33
- 22:15
Sıradaki Haber
İzmir derbisinde yaralanan kaleci ve taraftarın tedavisi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz