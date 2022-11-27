Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asker eğlencesinde açılan ateş can aldı
[Fotograf: TRT Haber]
Niğde'de asker uğurlama eğlencesinde tabancayla havaya ateş açılması sonucu yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.
Niğde merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki düğün salonunun önünde dün askere gidecek gençler için düzenlenen eğlencede tabancayla havaya ateş açılması sonucu vurularak yaralanan Ö.T., tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayda kolundan yaralanan M.T'nin aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.
Öte yandan, silahı kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan B.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Niğde Bireysel Silahlanma
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