Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Rize'de bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık üç metre yükseklikten düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Rize'de Karadeniz Sahil Yolu Rize geçişi Çiftekavak mevkisinde, Polat Y. yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı.
Yaklaşık üç metre yükseklikten balıkçı barınaklarının bulunduğu alana düşen otomobildeki Bilal Çukur ve Mazlum Şentürk olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan sürücü Polat Y. ile araçtaki Berat Aşkın Ulaşın ve Muhammet Yasin Akarsu, Rize'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Rize Trafik Kazası
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