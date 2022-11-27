Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 18:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'da Bedriye Korkmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen araç, Sürgü Mahallesi Karşıyaka mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile aracın römorkunda bulunan Ramazan Korkmaz ve Abdullah Esen yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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