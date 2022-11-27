Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Seyrantepe ve Göksu mahallelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 kilo 100 gram uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 18 fişek ile 9 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler T.A. ve S.Z. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.