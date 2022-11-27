Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Seyrantepe ve Göksu mahallelerinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 3 kilo 100 gram uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 18 fişek ile 9 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler T.A. ve S.Z. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 20:35
- 20:30
- 20:18
- 19:24
- 18:53
Sıradaki Haber
Rize'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz