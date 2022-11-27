Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Edirne'de sıvı yağ üretilen fabrikanın depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde kara yolu üzerindeki fabrikanın depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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