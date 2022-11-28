Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 146 yol ulaşıma açıldı
[AA (Arşiv)]
Hakkari'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bir süre ulaşım sağlanamadı. Ekiplerin çalışmasıyla 155 yerleşim biriminden 146'sının yolu açıldı, diğer yollar için çalışmalar sürdürülüyor.
Kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde önceki gün etkili kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.
Kent genelinde kapalı olan 155 köy yolundan 146'sını ulaşıma açan karla mücadele ekipleri, kapalı 3 köy ve 9 mezra yolunun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı Ulaşım
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