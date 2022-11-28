Kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde önceki gün etkili kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Kent genelinde kapalı olan 155 köy yolundan 146'sını ulaşıma açan karla mücadele ekipleri, kapalı 3 köy ve 9 mezra yolunun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.