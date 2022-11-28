Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 09:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van’da göçmen kaçakçılığı: 8 organizatör tutuklandı
[Fotograf: İHA]
Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 organizatör tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21 - 27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 20 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 8 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur” denildi.
Etiketler: Van Kaçakçılık Terörle Mücadele
Son Haberler
- 10:43
- 10:44
- 10:27
- 10:33
- 10:25
Sıradaki Haber
Borçka Karagöl’e mevsimin ilk karı yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz