Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ikinci gününde, bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekip, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor.

Ayrıca, alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

Patlama yaşanan havai fişek fabrikasının enkazında 3 kayıp işçi aranıyor. AFAD ekipleri bölgede kimyasal değerlendirme için ölçüm yapıyor. Detayları @trthaber muhabiri Rasih Turanoğlu aktardı. pic.twitter.com/Ipn77uqVef — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2020

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri dün defnedilmişti.