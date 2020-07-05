Haber Giriş: Kaynak: İHA
Elazığ'da işçiler inşaatın 5. katından düştü
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'da, bir inşaatın 5. katındaki iskelenin düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde deprem konutları şantiyesinde, yüklenici firmaya bağlı işçiler 5. katta kalıp sökümü yaptığı sırada iskele çöktü.
Çöken iskeleyle birlikte düşen 5 işçi yaralandı. İş kazasını gören diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: iskele inşaat işçileri elazığ kazaSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 08:25
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