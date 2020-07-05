Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde deprem konutları şantiyesinde, yüklenici firmaya bağlı işçiler 5. katta kalıp sökümü yaptığı sırada iskele çöktü.

Çöken iskeleyle birlikte düşen 5 işçi yaralandı. İş kazasını gören diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.