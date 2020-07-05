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Denizli'de sağanak: Bazı fabrikaları su bastı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, bazı fabrikaları su bastı.
Merkezefendi ilçesinde akşam saatlerindeki şiddetli yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bozburun Mahallesi'nde bazı fabrikaları su bastı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, su basan iş yerlerinde tahliye çalışması yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: merkezefendi ilçesi sağanak denizli sağanakSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 02:12
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