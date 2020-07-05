Merkezefendi ilçesinde akşam saatlerindeki şiddetli yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bozburun Mahallesi'nde bazı fabrikaları su bastı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, su basan iş yerlerinde tahliye çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]