Haber Giriş: Kaynak: İHA
Rize'de piknikte kaybolan çocuk bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Rize'nin İkizdere ilçesindeki ormanlık alanda kaybolan 11 yaşındaki İmam Can Kaya için arama çalışması başlatıldı. Kaybolan çocuk sabah saatlerinde ilçe merkezinde bulundu.
Rize’nin İkizdere ilçe merkezinde bulunan bir Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler, piknik için köye gitti. Piknik sırasında Şanlıurfalı 11 yaşındaki İmam Can Kaya’nın orada olmadığı görüldü. Etrafa bakan kurs hocaları, Kaya’yı bulamayınca jandarmaya haber verdi.
Bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ve vatandaşlar, arama köpeği Kır ile birlikte gece yarısına kadar yaptıkları aramada bir bulguya rastlayamadı.
Kaybolan çocuk sabah saatlerinde ilçe merkezinde sağ olarak bulundu.
Etiketler: rize ikizdere imam can kaya arama çalışmasıSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 06:17
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