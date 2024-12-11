Sakarya'da 6 araç birbirine girdi: 15 yaralı

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Sakarya istikameti Nuruosmaniye Mahallesi mevkiinde Ş.B. idaresindeki tır, kontrolden çıkarak refüjdeki beton bloklara çarptı.

Durumu fark ederek ani fren yapan T.Ö'nün kullandığı yolcu otobüsüne, Ö.Ş. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs arkadan çarptı.

Beton blokların karşı şeride savrulması nedeniyle plakaları öğrenilemeyen bir tır ve iki otomobil de kazaya karıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüsteki 15 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.