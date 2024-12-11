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Türkiye
AA 11.12.2024 10:43

Erzurum buz kesti: Sıcaklık gece -17 dereceye düştü

Erzurum'un Tekman ilçesi, gece sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Sis ve soğuk havanın ardından oluşan kırağı, ağaçları beyaza bürüdü.

Erzurum buz kesti: Sıcaklık gece -17 dereceye düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Tekman'ı, sıfırın altında 16,1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi Yavuzlar köyü takip etti.

Erzurum'da 3 gündür devam eden sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gece termometrelerin sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği kentte bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine branda örttü.

Ağaçlarda kırağı, binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Ardahan'da ise yoğun sis ve soğuk hava etkili oluyor.

Kent merkezi ve Göle ilçesinde sis ile soğuk hava nedeniyle yoğun kırağı oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü.

Kar yağışıyla etkili olan soğuk hava ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü. Ağaçlar, bitkiler ve elektrik direkleri kırağıyla kaplandı.

Küçük göletler buz tuttu

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, havaların özellikle geceleri soğuduğunu belirterek, "Kar yağışından sonra havalar çok soğudu. Arabalar buz tuttu, çalışmıyor, çok soğuk" dedi.

Bu arada Keklik Vadisi'nde küçük göletler buz tuttu, kırağıya bürünen sarıçam ağaçları da güzel görüntü oluşturdu.

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