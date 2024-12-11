Hafif Sağanak Yağışlı 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.12.2024 11:13

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinleri sakallı maymunlar, ziyaretçilerin ilgi odağı

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki sakallı maymunlar, kışın tatlı yiyeceklerle besleniyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinleri sakallı maymunlar, ziyaretçilerin ilgi odağı

Osmangazi ilçesi Soğanlı mevkisinde 206 bin 600 metrekare alanda hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, birçok memeli, sürüngen ve kuşa ev sahipliği yapıyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinleri sakallı maymunlar, ziyaretçilerin ilgi odağı

Her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde aslan, kaplan, leopar, sırtlan, akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru ve iguana gibi türler bulunuyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine tam üye olan, 133 türden 882 hayvana barınak sağlayan tesisin üyelerinden biri olan sakallı maymunlara kış aylarında özenle bakılıyor.

Doğal yaşam alanı Güney Amerika ülkesi Peru'nun doğusundaki Amazon bölgesi olan ve "imparator tamarin" ismiyle bilinen 8 sakallı maymuna besin değeri yüksek özel karışım mamalar veriliyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinleri sakallı maymunlar, ziyaretçilerin ilgi odağı

"Onları sıcak tutması için tatlı yiyeceklere yöneliyoruz"

İmparator tamarinlerin bakıcısı Suat Korkmaz, ziyaretçilerin sakallı maymunlara büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Korkmaz, sempatik olmaları dolayısıyla misafirlerin ilgisini çeken bu hayvanların doğal yaşam alanını aratmayan ortamda beslenip büyüdüklerini ifade etti.

Güney Amerika orijinli sakallı maymunları kış aylarını rahat geçirebilmeleri için besin değeri yüksek bebek maması, mısır unu, buğday unu, bal, Arap zamkı, muz, yoğurt gibi karışımlarla beslediklerini dile getiren Korkmaz, "Kış geldiğinde genelde yiyeceklerini yüzde 15-20 artırıyoruz. Soğuk kış aylarında onları sıcak tutması için mümkün olduğunca tatlı yiyeceklere yöneliyoruz. Daha çok hayvanların kendilerini sıcak tutabileceği yiyecekler veriyoruz ki üşümesin, hastalanmasınlar" diye konuştu.

Korkmaz, hayvanat bahçesindeki tüm hayvanlara kış aylarında daha özenle bakıldığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Amazon Bebek Bursa Doğal Yaşam
Sıradaki Haber
Erzurum buz kesti: Sıcaklık gece -17 dereceye düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:16
Doğu Karadeniz için "fırtına" uyarısı
13:17
10 ayda 90 binin üstünde ruhsatsız silah ele geçirildi
13:19
İkinci el otoda satışlar arttı
13:07
Sertifikalı tohum üretimi 1,3 milyon tona ulaştı
13:05
Bakan Yumaklı: Türkiye tohum ihraç eden bir ülkedir
12:59
Emine Erdoğan'dan 15. Büyükelçiler Konferansı paylaşımı
Gündüz tennure diken terzi akşam sema dönüyor
Gündüz tennure diken terzi akşam sema dönüyor
FOTO FOKUS
Tüketici özel ödülü TRT Haber'e
Tüketici özel ödülü TRT Haber'e
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ